La diagnosi La paziente, una donna di 74 anni, si era presentata presso il presidio ospedaliero con un’evidente distensione dell’addome, come ha infatti spiegato dottor Stefano Scarperi, Ostetricia e Ginecologia B: «La paziente è giunta al nostro pronto soccorso in ambulanza, in condizioni critiche, con insufficienza respiratoria e renale e un peso complessivo di circa 90 chili. La crescita della cisti è stata favorita dalla mancanza di controlli, infatti per un lungo arco di tempo la paziente ha riferito di non essersi sottoposta a visite ginecologiche e si è rivolta alle cure solo quando la situazione era critica». Gli esami hanno subito evidenziato una formazione di dimensioni eccezionali che occupava tutta la cavità addominale, comprimendo gli organi, il diaframma e ostacolando la circolazione sanguigna verso gli arti inferiori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Una donna con cisti ovarica da 50 chili operata all'ospedale Borgo Trento di Verona. Il caso spiegato punto per punto dal team di specialisti

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