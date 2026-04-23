Paul Pogba si trovava davanti a un allenatore quando gli fu chiesto se fosse in grado di giocare nella squadra. La risposta dell’atleta fu affermativa. Dopo aver scontato una squalifica per doping, Pogba torna a essere protagonista sui campi di calcio, mentre le tensioni tra lui e la società continuano a essere al centro dell’attenzione. La vicenda coinvolge anche dichiarazioni e comportamenti di altri protagonisti del mondo sportivo.

Paul Pogba riemerge ogni volta da un posto diverso. Dopo la squalifica per doping, il ritorno al Monaco, gli infortuni a ripetizione e un allenatore che ha dovuto ammettere pubblicamente che non è più il giocatore della Juventus o del Manchester United, stavolta riemerge dal podcast di Rio Ferdinand. E parla di quello che per lui resta il momento più alto: la Juventus. E soprattutto Antonio Conte. Il retroscena che racconta è di quelli che restano. “ La Juventus aveva appena vinto il campionato e prima di firmare l’ho incontrato segretamente. Il modo in cui mi ha parlato è stato pazzesco. Mi ha messo a centrocampo con Asamoah, Vidal, Marchisio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pogba e la provocazione di Conte: Mi chiese: “Pensi di poter giocare qui?”. E io: “Sì”

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