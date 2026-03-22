Si è chiuso il match tra Roma e Lecce. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato Falcone. Queste le sue parole: “Diciamo sempre bella la prestazione, ma la verità è servono i punti, dobbiamo vincere. Anche oggi, contro il Napoli, torniamo a casa con zero punti e se vogliamo salvarci dobbiamo fare bottino anche contro le big. La Roma veniva da un momento no e dovevamo sfruttare il tutto”. Ha poi continuato: “Stadio? Avevo lo stomaco chiuso e non riuscivo a mangiare. Ho visto i tifosi della Roma e. non credo che supererò mai questa cosa, ma l’importante è dare il 100% come un professionista. Nazionale? Io sono arrivato tardi in Serie A, sicuramente Gattuso ha preferito Meret per esperienza internazionale ed è una scelta che condivido al 100%. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lecce 1-0, Falcone in conferenza stampa: “Io sogno di giocare qui”

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