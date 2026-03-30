Podismo ieri a Mezzogoro la gara e le premiazioni A Zuffoli e Bragante il trofeo ’Otto Comuni’

Ieri a Mezzogoro si è svolta la sesta e ultima tappa della gara podistica a tappe organizzata da Uisp Ferrara con il patrocinio del Comune di Codigoro. La manifestazione ha visto protagonisti Zuffoli e Bragante, che hanno ricevuto il trofeo “Otto Comuni”. Durante l’evento sono state effettuate anche le premiazioni dei partecipanti e dei vincitori della competizione.

Zuffoli e Bragante grandi protagonisti del trofeo ‘Otto Comuni’. A Mezzogoro si è svolta la sesta ed ultima tappa della storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara e patrocinio del Comune di Codigoro. Una domenica grigia che ha richiamato oltre 300 podisti. Un percorso che si è articolato lungo la via principale del paese, con tre giri. I vincitori di giornata sono stati Federico Zuffoli (Faro Formignana) che ha staccato Matteo Fioravanti (Atletica Estense), mentre tra le donne la più veloce è stata Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese), avendo la meglio su Sara Bragante (RunIt). A seguire, nel teatro comunale, si sono tenute le premiazioni finali del trofeo, sia individuali che di società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo, ieri a Mezzogoro la gara e le premiazioni. A Zuffoli e Bragante il trofeo ’Otto Comuni’ Articoli correlati Leggi anche: Podismo, la seconda prova del trofeo Otto Comuni. Fioravanti e Bragante al comando. La tappa di Voghiera è affare loro Leggi anche: Podismo, trofeo ‘Otto Comuni’: previste alcune modifiche alla viabilità