Podio tutto reggino al Mirai Job Game | ecco le scuole che volano alla finale sulla Mirai Cruise

Al Mirai Job Game, la tappa reggina ha visto prevalere la classe 5 I del polo Marconi-Ipsia Art-Zanotti di Siderno, che si è aggiudicata il primo premio. Al secondo posto si è classificata la 4 A del Polo tecnico professionale Dea Persefone-Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa Ionica, mentre al terzo si è posizionata la 4 A di un istituto di istruzione superiore. Le scuole si sono sfidate in vista della finale sulla Mirai Cruise.

È la classe 5 I del polo Marconi-Ipsia Art-Zanotti di Siderno a vincere la tappa reggina del Mirai Job Game e conquista il primo posto, seguita dalla 4 A del Polo tecnico professionale Dea Persefone-Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa Ionica e dalla 4 A dell’istituto di istruzione superiore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mirai job game: l’orientamento al lavoro diventa un gioco da ragazzi Mirai: 84 scuole calabresi giocano per il lavoroLa Cittadella di Catanzaro si è trasformata oggi in un punto di incontro tra istituzioni e giovani, dove la nuova edizione del progetto Mirai è stata... Approfondimenti e contenuti Podio tutto reggino al Mirai Job Game: ecco le scuole che volano alla finale sulla Mirai CruiseConclusa a Reggio Calabria l’ultima tappa delle semifinali provinciali del progetto educativo della Regione Calabria che avvicina gli studenti al mondo del lavoro attraverso quiz e sfide multimediali. reggiotoday.it Mirai Job Game: trionfano gli studenti del Liceo Scientifico Galilei di LameziaCatanzaro - Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle politiche attive del lavoro. Rafforzare le attività di orientamento scolastico ... lametino.it