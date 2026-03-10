Oggi a Catanzaro si è svolta la presentazione ufficiale del progetto Mirai, che coinvolge 84 scuole della Calabria. La Cittadella si è trasformata in un luogo di incontro tra istituzioni e giovani, con l’obiettivo di offrire agli studenti un ponte verso il mondo del lavoro. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studenti delle scuole coinvolte.

La Cittadella di Catanzaro si è trasformata oggi in un punto di incontro tra istituzioni e giovani, dove la nuova edizione del progetto Mirai è stata ufficialmente presentata per accompagnare gli studenti calabresi verso il mondo del lavoro. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento regionale Lavoro, Imprese e Aree produttive, mira a colmare il divario tra scuola e mercato occupazionale attraverso metodologie innovative come il gioco e l’apprendimento attivo. Con un’adesione che tocca oltre l’80% degli istituti invitati, 84 scuole su 103 hanno risposto positivamente all’invito, segnando una partecipazione massiccia che va oltre le semplici statistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirai: 84 scuole calabresi giocano per il lavoro

