Mirai job game | l’orientamento al lavoro diventa un gioco da ragazzi
Il progetto Mirai Job Game trasforma l’orientamento al lavoro in un’attività coinvolgente, rivolta principalmente ai giovani. Attraverso questa iniziativa, vengono proposte attività interattive e giochi che aiutano i partecipanti a conoscere meglio il mondo lavorativo e le proprie competenze. Il programma coinvolge diverse realtà, tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per affrontare il mercato del lavoro.
Mirai Job Game: l’orientamento al lavoro diventa un gioco da ragazzi. Grazie al progetto, che vede come regione capofila in Italia la Calabria, è stata avviata una collaborazione tra i centri per l’impiego e gli enti locali - scuole, imprese, istituzioni pubbliche, enti di formazione e terzo settore – che unisce orientamento al lavoro, competenze digitali e sicurezza per gli studenti, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’occupazione, rafforzando le loro competenze e favorendo scelte consapevoli per il futuro. Il nome non è una scelta casuale: infatti, il termine “Mirai” in giapponese significa “futuro” e viene utilizzato per augurare una vita ricca di opportunità e di successi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
NBA Freestyle | “Ragazzi, io quando gioco a basket non faccio finta, ci gioco per davvero”: così Wembanyama ha rivoluzionato l’All Star GameL’All Star Game non potrà mai più avere lo stesso fascino che aveva fino a più o meno i primi anni del 2000.
“Sicurezza in strada non è un gioco da ragazzi!”: iniziativa al liceo scientifico Leonardo da VinciAppuntamento venerdì 27 marzo ore 10 al liceo scientifico "Leonardo da Vinci" con “Sicurezza in strada.
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Giovani e lavoro, al via un progetto che unisce orientamento e gamificationUnire orientamento al lavoro e competenze digitali per avvicinare i giovani al mondo dell'occupazione. E' l'obiettivo di 'Mirai job game', progetto nato da una collaborazione tra centri per l'impiego, ... ansa.it
Mirai Job Game: l'orientamento al lavoro diventa un gioco da ragazzi. Grazie al progetto, che vede come regione capofila in Italia la Calabria, è stata avviata una collaborazione tra i centri per l'impiego e gli enti locali - scuole, imprese, istituzioni pubbliche, enti - facebook.com facebook
Mirai Robotics raccoglie 4,2 milioni di dollari per costruire sistemi marittimi autonomi e intelligenti. I dettagli sul pre-seed startupitalia.eu/startup/mirai-… x.com