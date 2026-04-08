Il progetto Mirai Job Game trasforma l’orientamento al lavoro in un’attività coinvolgente, rivolta principalmente ai giovani. Attraverso questa iniziativa, vengono proposte attività interattive e giochi che aiutano i partecipanti a conoscere meglio il mondo lavorativo e le proprie competenze. Il programma coinvolge diverse realtà, tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per affrontare il mercato del lavoro.

Mirai Job Game: l’orientamento al lavoro diventa un gioco da ragazzi. Grazie al progetto, che vede come regione capofila in Italia la Calabria, è stata avviata una collaborazione tra i centri per l’impiego e gli enti locali - scuole, imprese, istituzioni pubbliche, enti di formazione e terzo settore – che unisce orientamento al lavoro, competenze digitali e sicurezza per gli studenti, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’occupazione, rafforzando le loro competenze e favorendo scelte consapevoli per il futuro. Il nome non è una scelta casuale: infatti, il termine “Mirai” in giapponese significa “futuro” e viene utilizzato per augurare una vita ricca di opportunità e di successi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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“Sicurezza in strada non è un gioco da ragazzi!”: iniziativa al liceo scientifico Leonardo da VinciAppuntamento venerdì 27 marzo ore 10 al liceo scientifico "Leonardo da Vinci" con “Sicurezza in strada.

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Giovani e lavoro, al via un progetto che unisce orientamento e gamificationUnire orientamento al lavoro e competenze digitali per avvicinare i giovani al mondo dell'occupazione. E' l'obiettivo di 'Mirai job game', progetto nato da una collaborazione tra centri per l'impiego, ... ansa.it

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