Il Voltone del Podestà sta subendo lavori di ristrutturazione, con interventi già avviati tra piazza Re Enzo e il Nettuno. Il progetto, annunciato dal sindaco, mira a valorizzare questa parte storica della città. Durante un sopralluogo, il primo cittadino si è mostrato con l'elmetto, mentre si è discusso di come i lavori contribuiranno a migliorare l’aspetto del sito. Il cantiere si inserisce in un piano più ampio di interventi sui beni storici.

Il Voltone del Podestà si rifà finalmente il look. A illustrare il cantiere che ha già preso vita tra piazza Re Enzo e il Nettuno è Matteo Lepore armato di elmetto. Il sindaco sfila tra le impalcature e si sofferma a fianco dei quattro santi protettori della città: San Petronio, San Procolo, San Domenico e San Francesco. Sono le statue realizzate da Alfonso Lombardi nel Cinquecento e collocate nelle nicchie dei piloni che sostengono la Torre dell’Arengo. Lì, sotto al Voltone, dove una volta si eseguivano condanne per i bestemmiatori e si consumavano sentenze per impiccagione, oggi gli operai sono al lavoro in quello che il sindaco considera "uno dei progetti principali del piano di cura del centro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Podestà, cantieri a Palazzo. Il Voltone si rifà il look: "Valorizziamo i tesori"

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