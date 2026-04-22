Al via i lavori come cambierà il Voltone del Podestà

Sono iniziati i lavori di restauro conservativo nel centro storico, coinvolgendo il complesso di Palazzo Re Enzo e del Palazzo del Podestà. L’intervento riguarda in modo specifico il Voltone, uno degli spazi più riconoscibili e frequentati della zona. La ristrutturazione mira a preservare le caratteristiche storiche di questo luogo, che rappresenta un punto di riferimento per cittadini e visitatori. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area.