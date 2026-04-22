Al via i lavori come cambierà il Voltone del Podestà
Sono iniziati i lavori di restauro conservativo nel centro storico, coinvolgendo il complesso di Palazzo Re Enzo e del Palazzo del Podestà. L’intervento riguarda in modo specifico il Voltone, uno degli spazi più riconoscibili e frequentati della zona. La ristrutturazione mira a preservare le caratteristiche storiche di questo luogo, che rappresenta un punto di riferimento per cittadini e visitatori. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area.
È ufficialmente partita l'operazione di restauro conservativo che interesserà il complesso di Palazzo Re Enzo e del Palazzo del Podestà, con un focus particolare sul celebre Voltone, luogo simbolo della città e crocevia quotidiano di migliaia di cittadini e turisti.Il fulcro del progetto, i cui.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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