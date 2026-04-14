A Gravina presentato il profilo di salute e inaugurata la nuova casa di comunità
A Gravina di Catania si è svolta una manifestazione con molte persone presenti, dedicata alla presentazione del
Ampia partecipazione a Gravina di Catania per il primo appuntamento dedicato alla presentazione del profilo di salute della provincia di Catania nei Distretti sanitari dell’Asp etnea. L’incontro, ospitato nell’Aula consiliare “Peppino Impastato”, è stato introdotto dal presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Inaugurata la Casa di Comunità. A Desio la salute a chilometro zeroUn’altra maglia stretta nella rete di Asst Brianza per rafforzare la medicina territoriale.
Inaugurata la nuova casa di comunità di PonsaccoLa struttura, punto di riferimento della sanità locale, è aperta dai primi di marzo.