Foti | Schlein e Conte sono invidiosi perché Giorgia Meloni è osannata all’estero

Foti critica Schlein e Conte, sostenendo che provano invidia perché Meloni riceve apprezzamenti all’estero. Secondo lui, la premier viene spesso elogiata in occasioni internazionali, mentre i loro nomi sono difficili da ricordare o pronunciare. La sua osservazione si concentra sul modo in cui i leader italiani sono percepiti fuori dai confini nazionali. La discussione si concentra sulle reazioni dei politici italiani alle visite di Meloni all’estero.

«Capisco l’invidia che possono provare Schlein o Conte vedendo Meloni osannata all’estero, ovunque vada, mentre di loro faticano a pronunciare il cognome, ammesso che lo ricordino. Ma la politica è un’altra cosa. Se avessimo perso gli oltre settanta miliardi di export verso gli Usa, a chi avrebbero chiesto conto Schlein o Conte? Non è questione di essere più o meno critici verso Trump, ma di abbaiare o meno alla luna: serve solo a far vedere che si sa abbaiare, senza ottenere risultati ». Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, risponde in una intervista a La Repubblica sul tema dei dazi globali annunciati da Donald Trump e le reazioni dell’opposizione italiana al governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

