L'Uzbekistan offre un paesaggio vario, con città antiche come Khiva e Samarcanda e zone desertiche che si estendono fino al Mar d’Aral, oggi ridotto in larga parte a un bacino salato. Le strutture storiche, tra cui le mura di mattoni e le cupole dorate, si alternano a resti di navi abbandonate nel deserto. Questo viaggio attraversa luoghi meno noti, lontano dalle immagini più comuni del Paese.

Un itinerario nell’ Uzbekistan che nessuna cartolina può restituire: dalle mura di mattoni di Khiva fino ai relitti arrugginiti del Mar d’Aral, passando per l’oro delle cupole di Samarcanda. C’è un momento, appena dopo il tramonto, in cui le mura di Khiva diventano arancione. Non l’arancione delle fotografie ritoccate – qualcosa di più antico, più vero, simile alla brace di un fuoco che non si è mai del tutto spento. Quel momento dura forse dieci minuti. Se lo perdi, devi aspettare il giorno dopo. E se riesci a viverlo una volta, capisci perché questa città è rimasta più o meno intatta da quasi mille anni. L’Uzbekistan non è una destinazione che si rivela subito. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Uzbekistan senza filtri: viaggio tra le navi nel deserto e le cupole d’oro della Via della Seta

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