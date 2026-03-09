RallyTV Fast+ approda sulla piattaforma Pluto TV

Oggi Rally.TV ha annunciato l’arrivo del suo canale FAST+ sulla piattaforma Pluto TV, disponibile nel Regno Unito, in Spagna e in Italia. La novità riguarda la trasmissione di contenuti di rally senza costi aggiuntivi, accessibili attraverso questa piattaforma. La mossa permette agli appassionati di seguire le gare e i momenti salienti del rally in modo gratuito e immediato.

Rally.TV ha lanciato oggi (lunedì 9 marzo) il suo canale FAST+ su Pluto TV, portando contenuti di rally gratuiti agli spettatori nel Regno Unito, in Spagna e in Italia. L’iniziativa fa parte della strategia di ampliare la propria distribuzione FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) e far conoscere il campionato a nuovi pubblici sulle piattaforme di connected TV. L’arrivo su Pluto TV rafforza la presenza FAST+ di Rally.TV sulle principali piattaforme di TV connessa, affiancandosi alla disponibilità già esistente su servizi come Samsung TV Plus, LG Channels e Rakuten TV, ampliando così l’accesso gratuito ai contenuti selezionati di WRC ed ERC. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Rally.TV Fast+ approda sulla piattaforma Pluto TV

