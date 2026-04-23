Un'associazione locale sta cercando una famiglia adottiva per un cucciolo di nome Pluto, che si trova tra le città di Asti e Alba. L'organizzazione si occupa di gestire gli abbandoni di animali nel territorio del cuneese e dell'astigiano. I volontari coinvolti coordinano le attività di recupero e cura degli animali abbandonati, cercando di trovare nuove case per i cuccioli in difficoltà.

? Cosa sapere L'associazione ANPA cerca una nuova famiglia per il cucciolo Pluto tra Asti e Alba.. L'iniziativa coordina i volontari per gestire gli abbandoni nel territorio del cuneese e astigiano.. Il cucciolo Pluto, un cane di circa 9 mesi con un peso compreso tra i 15 e i 18 kg, necessita di una nuova famiglia con urgenza dopo aver affrontato mesi difficili nelle fasi iniziali della sua vita. L’appuntamento per la rubrica dedicata ai piccoli ospiti in cerca di un rifugio è tornato attivo grazie alla sinergia tra la delegazione di Asti e la sezione dell’A.N.P.A. che copre l’area di Alba, Langhe e Roero. L’iniziativa mira a dare un futuro a cani e gatti che hanno subito maltrattamenti, che sono stati abbandonati o che appartengono a persone impossibilitate a prendersi cura di loro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pluto, il cucciolo coraggioso: cerca una famiglia tra Asti e Alba

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