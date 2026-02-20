Abbandona il suo cane all'aeroporto perché non può salire sull'aereo | ora il cucciolo cerca una nuova famiglia

Una donna ha lasciato il suo cane all’aeroporto di Las Vegas perché non poteva portarlo con sé sulla plane. Il cucciolo, abbandonato vicino a un banco informazioni, ora cerca una famiglia che si prenda cura di lui. La donna è stata individuata al gate e ha avuto una discussione con gli agenti di polizia, che l’hanno arrestata. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i passanti, molti dei quali si sono offerti di adottare il cane. Ora il piccolo rimane in attesa di qualcuno disposto a dargli una seconda possibilità.

