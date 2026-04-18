nba phoenix suns e orlando magic ai playoff warriors e hornetz sconfitti

Nella notte sono stati assegnati gli ultimi posti playoff della stagione NBA, con i Phoenix Suns e gli Orlando Magic che si sono qualificati. Nel frattempo, i Golden State Warriors e gli Charlotte Hornets sono stati eliminati dalla corsa ai playoff. La corsa ai playoff si è conclusa con alcune sorprese e un quadro più chiaro delle squadre che proseguiranno la stagione.

Los Angeles (Stati Uniti), 18 aprile 2026 - Si è stretto definitivamente il cerchio attorno alle pretendenti agli ultimi posti playoff di Eastern e Western Conference NBA, assegnati nella notte. A Ovest a strappare l’ultimo pass – che vale la sfida contro gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica e dominatori della regular season – sono stati i Phoenix Suns, che hanno avuto la meglio sui Golden State Warriors con un perentorio 111-96. Ad Est, i nvece, l’ultimo posto in griglia playoff è andato agli Orlando Magic, i quali non hanno lasciato scampo agli Charlotte Hornets superandoli con un netto 121-90 e conquistando la possibilità di giocarsi il primo turno di post-season contro i Detroit Pistons primi della classe.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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