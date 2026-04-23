NBA i risultati della notte 23 aprile | Detroit pareggia i conti con Orlando i Thunder battono i Suns e vanno sul 2-0

Nella notte si sono disputate due partite di playoff NBA, con Detroit che ha pareggiato la serie contro Orlando e i Thunder che hanno battuto i Suns, portandosi sul 2-0. Le partite si sono giocate tra la Eastern e la Western Conference, confermando l’andamento intenso e ricco di emozioni tipico di questa fase della stagione. Le squadre sono ancora in corsa per avanzare nel torneo, mentre le serie si fanno più competitive.

Proseguono spediti i playoff per la NBA 2025-2026, con due partite andate in scena nella notte distribuite tra la Eastern e la Western Conference: andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States, dove come sempre non sono mancate le grandi emozioni. I Detroit Pistons si riprendono subito il fattore campo in gara-2 contro gli Orlando Magic vincendo per 98-83 e pareggiando così i conti nella serie che ora si sposta in Florida per le prossime due partite. I padroni di casa partono subito bene (7-3), con gli ospiti che prendono prontamente le misure e riescono anche a mettere la freccia (20-21) prima di subire sul finire di primo quarto un mini-break per il +4 Detroit (25-21).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 aprile): Detroit pareggia i conti con Orlando, i Thunder battono i Suns e vanno sul 2-0 Notizie correlate NBA, i risultati della notte (23 febbraio): vittorie casalinghe per Thunder e Warriors, i Celtics battono a domicilio i LakersGli Oklahoma City Thunder (44-14) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (36-22) per 121-113 con 20 punti e 10 assist di Cason... NBA, i risultati della notte (16 aprile): Philadelphia vince contro Orlando, i Warriors battono in rimonta i ClippersNotte di play-in per la NBA, con due partite andate in scena per iniziare a determinare il tabellone dei playoff 2026 al via tra pochi giorni:... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: OKC va sul 2-0 coi Suns, Detroit pareggia i conti; NBA, i risultati della notte (23 aprile): Detroit pareggia i conti con Orlando, i Thunder battono i Suns e vanno sul 2-0; Altre partite NBA; I Thunder dominano i Suns ma perdono Williams. Cunningham rialza Detroit: con Orlando è 1-1. Playoff NBA, risultati della notte: OKC vola sul 2-0 con Phoenix, Detroit pareggia i contiI Thunder non sbagliano, controllando gara-2 contro i Suns grazie ai 37 punti di Shai Gilgeous-Alexander e portandosi sul 2-0 nella serie. La peggior notizia di serata è però l'ennesimo infortunio ... sport.sky.it Playoff NBA, risultati della notte: Orlando passa a Detroit, vincono Spurs, OKC e BostonLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, risultati della notte: Orlando passa a Detroit, vincono Spurs, OKC e Boston ... sport.sky.it Intervista alla diplomatica italiana: dalla sfida di Detroit al ruolo alla Farnesina, tra carriera, parità di genere e vocazione internazionale - facebook.com facebook