Domani alle 18:30, l’ABBA Pineto affronterà in casa l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro nei quarti di finale dei Play-Off Promozione di volley. La partita si svolgerà al Pala Santa Maria e vedrà i due team sfidarsi per l’ingresso nelle semifinali. Tra i protagonisti ci sarà anche il bomber Pinali, che tenterà di guidare la propria squadra verso la vittoria.

L’ABBA Pineto si appresta a scendere in campo domani, domenica 12 aprile, alle ore 18:30, nel Pala Santa Maria per l’esordio nei quarti di finale dei Play-Off Promozione contro l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. La sfida, che vede i biancoazzurri contrapposti agli ottavi del girone regolare, segna l’inizio di una serie che potrebbe risolversi in tre incontri, con il secondo turno programmato in Veneto per il 15 aprile e un eventuale spareggio decisivo a Pineto il 19 aprile. Il peso della gerarchia sportiva e la crescita dei veneti. La classifica finale della regular season suggerisce uno scenario di netto favore per la squadra di casa, che ha concluso il campionato in vetta dopo 26 partite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play-off volley: l’ABBA Pineto sfida il bomber Pinali per il primato

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