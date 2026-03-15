ABBA Pineto | 3-0 a Cantù servizio micidiale e comando

Nella giornata di domenica 15 marzo 2026, l’ABBA Pineto ha battuto 3-0 la Campi Reali Cantù nel palazzetto di Santa Maria. La squadra ha dominato la partita con un servizio efficace e ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell’incontro. La vittoria si è concretizzata con risultati netti nei set, senza che ci siano stati recuperi significativi da parte degli avversari.

Nel pomeriggio di questa domenica 15 marzo 2026, l’ABBA Pineto ha imposto il proprio ritmo alla sfida contro la Campi Reali Cantù nel palazzetto dello sport di Santa Maria. La squadra biancoazzurra ha ottenuto un risultato netto di 3-0 (25-18, 25-17, 25-17) in una gara durata complessivamente 1 ora e 24 minuti. Con questa vittoria, i pinetesi raggiungono quota 50 punti in classifica, posizionandosi al comando della graduatoria, sebbene la situazione definitiva dipenda dall’esito della partita tra Brescia e Prata di Pordenone prevista per domani. La differenza tecnica ed emotiva tra le due formazioni è stata evidente fin dai primi istanti del primo set, dove l’equilibrio iniziale si è rotto a favore dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ABBA Pineto: 3-0 a Cantù, servizio micidiale e comando Articoli correlati Catania-Pineto 1-3, l'Abba consolida il secondo posto in classificauna settimana decisiva ha consegnato all’ABBA Pineto un accesso storico alla Del Monte Coppa Italia, chiudendosi con una vittoria esterna che... Pineto supera Fano 3-0: l'ABBA riduce il distacco capolista PrataNel turno infrasettimanale della 21^ giornata della regular season, il Pala Santa Maria ha visto Pineto spingere fin dai primi scambi e chiudere la... Aggiornamenti e notizie su ABBA Pineto 3 0 a Cantù servizio... Temi più discussi: L’ABBA Pineto non sbaglia contro Cantù: 3-0 e primato in classifica; Pineto balza in testa, battuta Cantù; Pallavolo, l’Abba Pineto batte Cantù e sale in vetta alla classifica della serie A2; La Campi Reali perde 3-0 a Pineto. Volley A2, l'ABBA Pineto torna al successo in campionato: Fano travolto (3-0)PINETO - Troppa ABBA Pineto per la Essence Hotels Fano. La 15^ vittoria stagionale arriva al Pala Santa Maria nel turno infrasettimanale della 21^ giornata di regular season. Bottino pieno dei biancoa ... ekuonews.it Pineto a -4 dalla capolista Prata, sfida LagonegroL’ABBA Pineto non si ferma più e, dopo il perentorio 3-0 rifilato a Fano nel turno infrasettimanale, mette nel mirino la delicata trasferta di Lagonegro. I ragazzi di coach Di Tommaso viaggiano verso ... rainews.it Pallavolo A2M - Pineto, Di Tommaso: "Una partita apparentemente semplice, ma che semplice non era. Bravi i ragazzi a rimanere continui" x.com https://www.cityrumorsabruzzo.it/prima-pagina/il-pineto-supera-in-rimonta-il-bra-2-1.html facebook