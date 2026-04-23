PlateA picnic al baito

Il 1 maggio 2026 si svolge a PlateA l’evento “Picnic al baito”, durante il quale si analizza l’impatto ambientale di un pranzo all’aperto. L’attenzione si concentra sull’uso di stoviglie usa e getta, sulle confezioni del cibo e sulla preferenza per prodotti di massa. L’evento invita i partecipanti a riflettere sulle conseguenze ecologiche di queste scelte pratiche e sul modo in cui si può godere della natura rispettandola.

Venerdì 1 maggio 2026,, misura l’impatto del tuo piatto! Hai mai pensato a quanto può essere “poco sostenibile” un picnic all’aria aperta? Tra piatti e stoviglie usa e getta, confezioni del cibo e vincolo a prodotti “di massa”.Godiamoci una giornata all’aria aperta e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: "Raccontarsi al baito" "Andar per fiori al baito"Escursione naturalistica pomeridiana per ammirare le fioriture primaverili, concerto corale serale e momento conviviale al tramonto.