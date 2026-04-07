Raccontarsi al baito

Si è svolto un workshop dedicato all’autonarrazione e al blogging, ambientato in un contesto naturale. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di riflettere sui propri pensieri in un ambiente tranquillo, dove il ritmo quotidiano si riduce e la mente si libera dai rumori. L’attività ha previsto esercizi di scrittura personale e condivisione, favorendo un confronto diretto tra i presenti.

Workshop di autonarrazione e blogging. Nella natura il tempo rallenta, il rumore si attenua e i pensieri si fanno più chiari. In mezzo al silenzio dei boschi e alla maestosità delle vette, nasce lo spazio per l’introspezione. Dall’alto tutto sembra più semplice. Più vicino. Più connesso. Le distanze si accorciano, come in rete.Ma questa volta, la connessione è con te stesso. Nasce così un’esperienza immersiva, aperta a tutti: lontana dal caos, vicina all’anima. Un tempo dedicato a ritrovare il filo delle proprie storie, dare voce ai pensieri e trasformarli in qualcosa di concreto. Qui, il paesaggio di Malga Zocchi non è solo sfondo, ma parte attiva del processo creativo: ispira, accoglie, amplifica. 🔗 Leggi su Veronasera.it "Andar per fiori al baito"Escursione naturalistica pomeridiana per ammirare le fioriture primaverili, concerto corale serale e momento conviviale al tramonto. Leggi anche: Il coraggio di raccontarsi: al Quarticciolo debutta “Dedicato” Giochi narrativi per bimbi e adulti con Paola Baito