Andar per fiori al baito

Nel primo pomeriggio si svolge un'escursione naturalistica dedicata alla scoperta delle fioriture primaverili lungo i sentieri di un baito. L'attività prevede un percorso a piedi tra i fiori di stagione, seguito da un concerto corale serale. La giornata si conclude con un momento di convivialità al tramonto, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere un’esperienza immersa nella natura.

Escursione naturalistica pomeridiana per ammirare le fioriture primaverili, concerto corale serale e momento conviviale al tramonto. Ore 14.30 ritrovo in un punto che verrà comunicato agli iscritti; inizio escursione naturalistica guidata per gustarsi le prime fioriture e la rinascita primaverile del bosco. N.B.: La partecipazione al concerto previsto per le ore 17 è libera fino al limite massimo di 60 persone, ma è data precedenza a chi parteciperà all’escursione naturalistica. Ore 19 “Minestron en baita”, offerto ai partecipanti dell’escursione del pomeriggio. Dopo cena ci gustiamo il tramonto sul Garda, poi rientro serale al punto di partenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Ditelo con i fiori, ma cosa dicono i fiori che regaliamo?Regalare un mazzo di fiori è un gesto intramontabile, ma non tutti sanno che ogni petalo nasconde un messaggio preciso.

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Andar per fiori al baitoOre 16:30, arrivo a Malga Zocchi e piccolo aperitivo; a seguire, indicativamente dalle 17:00 alle 18:30, concerto di canti popolari e di montagna con la Schola Cantorum di Pastrengo, diretta da don ... veronasera.it

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Buon Lunedì dell’Angelo a tutti voi! Non serve andar lontano per trovare posti incredibili. Condivido con voi questo suggestivo scatto della Riserva Naturale della #ValdiMello. Meraviglia! [ Gatto Rosso - Val di Mello] #valmasino #pasquetta #lunedidellangelo x.com