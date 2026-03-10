Suvari torna con Un milione di piccole cose | il nuovo singolo anticipa l’EP Fango LATO A

Dal 13 marzo 2026 sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming il nuovo singolo di Suvari intitolato “Un milione di piccole cose”. L’uscita del brano anticipa la pubblicazione dell’EP “Fango” (Lato A), prodotto da altodischi Blackcandy Produzioni. Suvari torna con questa canzone, che rappresenta un nuovo capitolo della sua produzione musicale.

Dal 13 marzo 2026 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali di streaming Un milione di piccole cose, il nuovo singolo di Suvari pubblicato da altodischi Blackcandy Produzioni. Il brano anticipa l’uscita di Fango (LATO A), il nuovo progetto discografico dell’artista, disponibile nello stesso giorno e concepito come primo movimento di un lavoro più ampio, costruito come un vero e proprio attraversamento emotivo. Con Un milione di piccole cose, Suvari mette al centro della narrazione quel flusso di pensieri ansiosi che accompagna spesso la vita adulta, trasformando il “peso nella testa” in una metafora potente delle pressioni invisibili che si accumulano ogni giorno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

