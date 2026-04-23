Placentia Half Marathon la nuova partenza è da via Cavour | Avvio velocissimo sui primi 500 metri di rettilineo

Stamattina è stato effettuato un sopralluogo nella zona di via Cavour, che sarà il nuovo punto di partenza della 29ª Placentia Half Marathon. L’assessore allo Sport e gli organizzatori hanno visitato l’area, che sarà utilizzata per il via della corsa. Si tratta di un nuovo tracciato che prevede un avvio molto rapido nei primi 500 metri di rettilineo. La decisione sulla modifica della partenza è stata comunicata ufficialmente.

Sopralluogo al punto individuato come nuova partenza della 29° Placentia Half Marathon, questa mattina, per l’assessore allo Sport Mario Dadati e gli organizzatori della storica manifestazione podistica, Sandro Confalonieri e Pietro Perotti.«Il crescente e costante aumento dei partecipanti –.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate La staffetta della Placentia Half Marathon a sostegno di Casa Ronald McDonaldLa staffetta è aperta ad aziende, associazioni e gruppi del territorio piacentino. Placentia Half Marathon, presentate le iniziative collaterali a favore di Progetto VitaNella mattinata del 15 aprile nel Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza, sono state ufficialmente presentate le iniziative collaterali della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Placentia Half Marathon, presentate le iniziative collaterali a favore di Progetto Vita; Batte già forte il cuore della Placentia Half Marathon; Placentia Half Marathon e Progetto Vita, un'amicizia che si consolida: tornano Camminata 100 x 100 e Staffetta Salvati e Salvatori - AUDIO, VIDEO e FOTO; Salvati col defibrillatore: 'Torna anche l'entusiasmo di vivere, la loro testimonianza ci carica'. Riunione tecnica in vista della Placentia Half Marathon - AUDIO. Half Marathon parte dritta in via Cavour Avvio più velocePlacentia Half Marathon, la partenza in programma il 10 maggio sarà da via Cavour. Avvio velocissimo sui primi 500 metri di rettilineo - Sopralluogo al ... piacenzasera.it Placentia Half Marathon, presentate le iniziative collaterali a favore di Progetto VitaIl 9 maggio 100 x 100 Progetto Vita per lo Sport, domenica 10 Maggio, si svolgerà invece la quarta edizione della Staffetta Salvati – Salvatori ... ilpiacenza.it Sport ed educazione, evento collaterale alla Placentia Half Marathon 2026 il 9 maggio - facebook.com facebook