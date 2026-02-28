Sanremo estate | quale sarà la possibile location dell'evento estivo più atteso del 2026

L’edizione estiva di Sanremo si svolgerà nel 2026 e si terrà sul lungomare di Pian di Nave, una piazza recentemente riqualificata. La location scelta prevede un palco all’aperto con il mare come sfondo, creando un’atmosfera suggestiva. La notizia arriva inaspettata, portando attenzione sulla possibilità di uno degli eventi più attesi dell’anno trasformarsi in una manifestazione estiva.

Arriva a gran sorpresa l’edizione estiva di Sanremo: sullo sfondo il mare e Pian di Nave, la piazza riqualificata pronta a diventare un maxi palco sotto le stelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marty Supreme, le location dell’atteso film con Timothée Chalamet che ricrea la New York degli anni ’50Marty Supreme riporta in scena la New York anni ’50 tra strade trasformate, negozi d’epoca e set creati da zero per raccontare ambiente e ossessioni...

Le destinazioni più economiche dell’estate 2026: in classifica c’è anche un’italianaAvete già voglia di organizzare le vacanze per l'estate 2026? Ecco quali saranno le mete più economiche del prossimo anno (in classifica c'è anche...

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Una selezione di notizie su Sanremo estate.

Temi più discussi: Torna il Sanremo estate, come funziona e quando andrà in onda il format; Sanremo Estate 2026 si farà: cosa si sa della versione estiva del Festival; Carlo Conti a sorpresa: Sembra Sanremo Estate. Poi lo spoiler: Ci stiamo lavorando davvero; Cosa sono Sanremo Top e Sanremo Estate , i due spin-off del festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti annuncia Sanremo estate: quando sarà e di cosa si trattaSanremo Estate è la versione estiva del Festival di Sanremo. Sino ai primi anni Duemila andava regolarmente in onda con il cast dei cantanti apparsi all’Ariston. A condurla anche Carlo Conti dal 1999 ... dilei.it

Sanremo Estate: quest’estate torna il mitico programma (ma senza Carlo Conti)A nnunciato questa mattina in conferenza stampa, nell’estate di quest’anno torna su Rai 1 il mitico programma Sanremo Estate. Programma tv spin-off del Festival di Sanremo andato in onda per la prima ... iodonna.it

In conferenza si insiste sull’aumento dello share trascurando i due milioni di spettatori medi in meno rispetto allo scorso anno. Confermato Sanremo Estate: «Si farà a luglio» - facebook.com facebook

"Sanremo Estate" è stato condotto in passato da Carlo Conti, Pippo Baudo e Amadeus x.com