Una pizzeria nel quartiere della Sanità ospita una tappa del Campionato Pizza 2026. L’evento si svolge presso la pizzeria Concettina ai Tre Santi, che ha accolto i partecipanti provenienti da diverse zone. La competizione coinvolge pizzaioli che si sfidano nella preparazione delle loro creazioni seguendo specifiche regole stabilite dall’organizzazione. La tappa si inserisce nel calendario del campionato dedicato alla promozione della pizza in ambito internazionale.

? Cosa sapere La pizzeria Concettina ai Tre Santi ospita una tappa del Campionato Pizza 2026 alla Sanità.. La prova tecnica evidenzia la superiorità della pizza fritta rispetto alle cotture classiche.. Il Campionato della Pizza 2026 approda nel cuore del Rione Sanità a Napoli, dove la pizzeria Concettina ai Tre Santi mette in gioco la propria tradizione per una delle tappe più attese della competizione tra le 16 migliori realtà del settore. La sfida si gioca in un luogo che profuma di storia familiare: l’attività fu infatti inaugurata nel 1951 da Concettina Flessigno Oliva, bisnonna dell’attuale titolare. Oggi è Ciro Oliva, rappresentante della quarta generazione, ad aver preso le redini della cucina dal 2014, trasformando quella che era una bottega di quartiere in un polo di attrazione internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza 2026: la sfida mondiale arriva nel cuore della Sanità

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