Mutui in Campania cresce l' importo medio chiesto nei primi mesi del 2026

Nei primi due mesi del 2026, l’importo medio richiesto per i mutui in Campania è salito del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 137.000 euro. La crescita si registra in un contesto di aumento dell’interesse per il settore del credito immobiliare nella regione. I dati sono forniti dall’Osservatorio Facile.it – Mutui.it.

Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui; secondo l’Osservatorio* Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto in Campania è aumentato del 3% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 137.942 euro. Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato nel primo bimestre del 2026 a 208.524 (+2%). In calo, invece, l’età media dei richiedenti, che passa dai 41 anni dei primi due mesi del 2025 a 40 anni del 2026, e il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 29% al 22%. Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Campania nei primi due mesi del 2026 emergono delle importanti differenze a livello locale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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