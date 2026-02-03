Il nuovo asse Giappone-Usa per cambiare rotta ai mercati finanziari globali

Da venerdì, i mercati finanziari hanno vissuto un’altra giornata di tensione. I prezzi di alcuni metalli preziosi sono crollati, mentre la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve ha aggiunto incertezza. Gli investitori sono in attesa di capire come queste scelte influenzeranno l’economia globale, mentre la Fed cerca di gestire l’inflazione senza mettere a rischio il debito pubblico.

Da venerdì scorso l'attenzione dei mercati si è concentrata quasi esclusivamente sul brusco calo dei prezzi di alcuni metalli preziosi e sulla nomina di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve, due eventi che possono influenzare il sentiment globale in modi diversi in un momento in cui la banca centrale è sotto pressione per conciliare il controllo dell'inflazione con la sostenibilità del debito pubblico. Ma mentre l'opinione pubblica guarda a questi movimenti, nei mercati valutari e obbligazionari si muove qualcosa di molto più profondo, quasi invisibile, che riguarda il presunto patto segreto tra Stati Uniti e Giappone per gestire il cambio yendollaro.

