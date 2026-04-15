L’Italia ribadisce il suo impegno a sostenere sanzioni contro la Russia, annunciando che continuerà a promuoverle sia a livello del G7 che nell’Unione Europea. La posizione è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali del governo, che sottolineano la volontà di mantenere la pressione economica. Nessun passo indietro è stato annunciato, e si prevede che le misure continueranno a essere rafforzate nelle prossime settimane.

"L'Italia continuerà a promuovere, in sede G7 e in sede di Unione Europea, la pressione economica sulla Federazione Russa che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili e persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Il ventesimo pacchetto di sanzioni che l'Europa si appresta ad adottare rappresenta, da questo punto di vista, un passaggio importante per ridurre ulteriormente le entrate che alimentano la macchina bellica russa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Avanti con sanzioni alla Russia". La strategia di Meloni

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