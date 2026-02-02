L’Unione europea non cambia strategia e prepara la nuova stretta contro Mosca Von der Leyen | Presto il 20esimo pacchetto di sanzioni alla Russia

L’Unione europea si prepara a rafforzare le sanzioni contro Mosca. Anche se ci sono incontri tra Ucraina e Russia, il conflitto continua senza sosta. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia che presto verrà approvato il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Intanto, le trattative diplomatiche proseguono, ma sul campo le tensioni rimangono alte.

Malgrado le trattative diplomatiche che stanno permettendo sporadici incontri tra la delegazione ucraina e quella russa, la guerra non rallenta. E Bruxelles, rimasta l’unica sostenitrice di Volodymyr Zelensky dopo che Donald Trump si è smarcato, nemmeno. Anzi, con parole misurate ma dal peso politico evidente, Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione europea è pronta a varare il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Una misura che pur largamente attesa, dimostra che l’Ue non crede alla buona fede del Cremlino e, anzi, appare convinta che sia soltanto tattica per prendere tempo e massimizzare i risultati della propria offensiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Mercosur, raggiunto dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due realtà.

