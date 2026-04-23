Durante un controllo nel rione “ex 219”, i carabinieri hanno rinvenuto pistole e 85 proiettili nascosti all’interno di un muro. L’intervento è stato effettuato nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio. Le armi e i proiettili sono stati sequestrati. Non sono stati segnalati altri dettagli sullo stato delle indagini o sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Servizio di controllo del territorio per i carabinieri della stazione di Brusciano. La pattuglia percorre le vie del quartiere popolare “ex legge 219” quando in Via De Filippo l’attenzione si concentra su un’area comune antecedente una palazzina. I militari decidono di approfondire il controllo e dopo un’attenta ispezione la scoperta: all’interno di un’intercapedine, ben nascoste, una pistola revolver modificata e una pistola semiautomatica modificata con serbatoio. Insieme alle armi anche 85 proiettili di vario calibro, un caricatore e un panetto di hashish di 47grammi circa. Tutto il materiale è stato sequestrato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pistole e 85 proiettili nascosti nel muro: sequestro nel rione “ex 219”

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