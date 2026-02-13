maxi sequestro di droga narcotrafficanti arrestati trovate pistole e proiettili

Maxi sequestro di droga a Palermo: due italiani sono stati arrestati dalla squadra mobile durante un’operazione che ha coinvolto diversi quartieri della città. L’indagine, partita da alcune segnalazioni di spaccio, ha portato al fermo dei pusher in flagranza e al ritrovamento di otto chili di droga, due pistole con proiettili e 16mila euro in contanti nascosti in un garage.

Colpo al narcotraffico: due italiani sono finiti in manette a seguito di un’attività info-investigativa che ha coinvolto più territori della provincia condotta dalla squadra mobile, che ha portato non solo agli arresti in flagranza dei due pusher, ma anche al sequestro di otto chili di sostanze stupefacenti, due armi da fuoco detenute illegalmente e 16mila euro in contanti. Sotto la lente degli investigatori, un italiano di 32 anni, che è stato fermato nella giornata di lunedì. L’uomo, con un passato zeppo di precedenti in materia di stupefacenti, è stato intercettato nel Comune di Sant’Agata Bolognese, più precisamente nell’area della zona industriale, mentre era alla guida di un’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella zona di San Giovanni Galermo, la polizia ha effettuato un intervento mirato contro lo spaccio di droga.

