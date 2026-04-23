Pistoia | sconto 25% sulla TARI arriva il bonus per le famiglie

A Pistoia è stato annunciato uno sconto del 25% sulla TARI destinato alle famiglie con ISEE basso, con applicazione prevista nelle bollette del 2026. Tuttavia, a causa di ritardi tecnici nell'aggiornamento dei dati, l'invio degli avvisi di pagamento agevolati è stato posticipato. La misura mira a sostenere le famiglie con redditi più bassi, ma al momento non sono state comunicate le nuove date di distribuzione.

? Cosa sapere Pistoia eroga sconto 25% sulla TARI per le famiglie con ISEE nelle bollette 2026.. Ritardi tecnici nell'aggiornamento dati posticipano l'invio degli avvisi di pagamento agevolati.. A Pistoia, le famiglie in difficoltà economica riceveranno lo sconto del 25% sulla tassa rifiuti direttamente nella bolletta dell’acconto 2026, dopo che i ritardi tecnici nell’aggiornamento dei dati hanno rallentato l’invio degli avvisi di pagamento. Il Comune sta procedendo con l’erogazione del Bonus Sociale per la TARI, un’agevolazione pensata per sostenere le utenze domestiche colpite da fragilità economica. La misura prende atto delle nuove disposizioni contenute nel DPCM n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia: sconto 25% sulla TARI, arriva il bonus per le famiglie Notizie correlate Bonus sociale rifiuti: arriva lo sconto sulla Tari per le famiglie in difficoltàDal 2026 scatta la misura che prevede una riduzione del 25 per cento del tributo comunale per chi possiede Isee fino a 9. Leggi anche: Bonus Tari 2026, sconto del 25% sulla tassa rifiuti: chi ne ha diritto e quando arriva Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Per i soci Unicoop Firenze: 25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Bonus Tari 2026, sconto del 25% sulla tassa rifiuti: chi ne ha diritto e quando arrivaRiduzione automatica nei bollettini tra marzo e aprile, ma conta l’Isee 2025. Ecco requisiti, scadenze, casi di esclusione e cosa può far slittare o azzerare il bonus. Dopo anni di rinvii arriva il ... panorama.it Bonus Tari 2026 al via: sconto automatico del 25% sulla tassa rifiutiEntra a regime il bonus Tari 2026, l’agevolazione che garantisce uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti alle famiglie in difficoltà economica. Una misura attesa da anni che, sul modello del bonus ... it.blastingnews.com