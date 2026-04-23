Pisa 150 soccorritori sfidano un terremoto | test per l’ONU

A Pisa, più di 150 soccorritori specializzati in operazioni di ricerca e soccorso stanno partecipando a una simulazione di terremoto. L’esercitazione è organizzata per verificare le capacità di risposta in caso di calamità naturale di questo tipo. I volontari, provenienti da diverse regioni, si sono riuniti per mettere alla prova le proprie competenze e coordinarsi in scenari realistici, in vista di eventuali emergenze future.

? Cosa sapere Oltre 150 specialisti USAR testano le capacità di soccorso a Pisa con simulazione terremoto.. L'esercitazione prepara i team italiani alla certificazione internazionale INSARAG delle Nazioni Unite.. Oltre 150 specialisti hanno messo alla prova le proprie capacità di soccorso a Pisa, completando una complessa simulazione internazionale per testare la prontezza dei team italiani di fronte a catastrofi naturali di scala globale. L’esercitazione USAR (Urban Search and Rescue), coordinata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, ha ricostruito uno scenario di estrema gravità nello Stato immaginario del Tuscland. In questa simulazione, un terremoto di magnitudo 7.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisa, 150 soccorritori sfidano un terremoto: test per l’ONU Notizie correlate Due persone scomparse, 150 soccorritori in azione: l'intervento è un’esercitazioneHa coinvolto undici realtà diverse, per un totale di 150 soccorritori, la maxi esercitazione organizzata domenica 19 aprile dal Soccorso alpino e... Primiero, 150 soccorritori in azione: grande simulazione tra i montiIl territorio del Primiero è stato teatro, nella giornata di domenica 19 aprile, di una complessa operazione di simulazione che ha impegnati ben 150...