Domenica 19 aprile, il territorio del Primiero ha visto coinvolti 150 soccorritori in una simulazione complessa tra i monti. L’operazione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti impegnati nella gestione di un intervento di emergenza su un’area impervia. La giornata ha visto un ampio dispiegamento di risorse e tecnologie per mettere alla prova le capacità di risposta in scenari di soccorso in ambienti montani.

Il territorio del Primiero è stato teatro, nella giornata di domenica 19 aprile, di una complessa operazione di simulazione che ha impegnati ben 150 soccorritori. L’esercitazione, coordinata dal Soccorso alpino e speleologico trentino, ha messo alla prova la capacità di risposta delle squadre di fronte alla sparizione di due persone in zone impervie: una nelle vicinanze del rifugio Dismoni e l’altra nell’area di Bedolé. Un meccanismo di precisione tra i sentieri del Primiero. L’attività si è concentrata su un arco temporale di sei ore, dalle ore 8:00 fino alle 14:00, replicando fedelmente le dinamiche di un’emergenza reale. Tutto è iniziato con il segnale proveniente dalla Centrale unica di emergenza, che ha dato il via al coordinamento operativo presso la stazione del Soccorso alpino di Primiero e la caserma dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primiero, 150 soccorritori in azione: grande simulazione tra i monti

Notizie correlate

Due persone scomparse, 150 soccorritori in azione: l'intervento è un’esercitazioneHa coinvolto undici realtà diverse, per un totale di 150 soccorritori, la maxi esercitazione organizzata domenica 19 aprile dal Soccorso alpino e...

Grosseto, simulazione di crollo: i soccorritori alla prova del MTMUna simulazione di un crollo strutturale ha coinvolto l’area del cinema Aurelia Antica a Grosseto in questa domenica 12 aprile 2026, mettendo alla...