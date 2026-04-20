Due persone scomparse 150 soccorritori in azione | l' intervento è un’esercitazione

Domenica 19 aprile, nel territorio di Primiero, si è svolta una grande esercitazione del Soccorso alpino e speleologico trentino, che ha visto coinvolte undici organizzazioni e circa 150 soccorritori. L’obiettivo dell'operazione è stato simulare un intervento di ricerca e salvataggio in seguito alla scomparsa di due persone. L’attività ha coinvolto diverse squadre in un contesto di coordinamento e collaborazione tra i vari enti.

Ha coinvolto undici realtà diverse, per un totale di 150 soccorritori, la maxi esercitazione organizzata domenica 19 aprile dal Soccorso alpino e speleologico trentino in Primiero. Scopo dell’attività era simulare le ricerche di due persone disperse in due contesti differenti: la prima nei pressi.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 ecacuati e 168 soccorritori in azioneLa simulazione di una frana imminente, l’evacuazione di un’intera frazione e la macchina dei soccorsi messa alla prova come in un’emergenza reale. Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 evacuati e 168 soccorritori in azioneLa simulazione di una frana imminente, l’evacuazione di un’intera frazione e la macchina dei soccorsi messa alla prova come in un’emergenza reale.