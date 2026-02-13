Silvio Orlando porta in scena Il berretto a sonagli di Pirandello

Un grande classico di Pirandello, Il berretto a sonagli giunge in scena al Teatro Pergolesi di Jesi mercoledì 18 febbraio e al Teatro Sperimentale di Pesaro da giovedì 19 a domenica 22 febbraio con l’interpretazione di Silvio Orlando nel ruolo del protagonista Ciampa e la regia di Andrea Baracco. Lo spettacolo è proposto nelle stagioni teatrali realizzata dai rispettivi Comuni con l’AMAT e la Fondazione Pergolesi Spontini, con il contributo della Regione Marche e del MiC. Beatrice Fiorica, donna della buona società siciliana, sospetta che il marito la tradisca con la moglie di Ciampa, modesto scrivano al suo servizio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

