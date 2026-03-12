Silvio Orlando in scena al Mercadante con Il berretto a sonagli di Pirandello

Dal 18 al 29 marzo, al Teatro Mercadante, Silvio Orlando interpreta il ruolo principale nello spettacolo

A Gstaad, non la Roccaraso di Rita De Crescenzo, è Napoli mania. Dove uno spinello (non quello che pensate voi) costa un milione di franchi Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Completano il cast Francesca Botti, Michele Eburnea, Francesca Farcomeni, Davide Lorino, Annabella Marotta, Stefania Medri, Marta Nuti. Le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Marta Crisolini Malatesta, le luci di Simone De Angelis, sound designer Giacomo Vezzani. Revisione linguistica del testo di Letizia Russo e Andrea Baracco, aiuto regia Andrea Lucchetta. Lo spettacolo è una produzione Cardellino srl, in coproduzione con Teatro Stabile dell’Umbria, Teatro Stabile di Bolzano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Silvio Orlando porta in scena "Il berretto a sonagli" di PirandelloUn grande classico di Pirandello, Il berretto a sonagli giunge in scena al Teatro Pergolesi di Jesi mercoledì 18 febbraio e al Teatro Sperimentale di...

Silvio Orlando torna a Mestre con un classico di Pirandello: "Il berretto a sonagli"Appuntamento imperdibile per la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito...

Aggiornamenti e notizie su Silvio Orlando

Temi più discussi: Silvio Orlando torna a Mestre con un classico di Pirandello: Il berretto a sonagli; Il berretto a sonagli: con Silvio Orlando; Arriva Silvio Orlando con Il berretto a sonagli a Mestre, Rovigo e Bassano del Grappa; Il berretto a sonagli tra reale e finzione.

Silvio Orlando in scena al Mercadante con Il berretto a sonagli di PirandelloDal 18 al 29 marzo Silvio Orlando torna in scena al Teatro Mercadante protagonista de Il berretto a sonagli, una delle opere più celebri di Luigi Pirandello, nel nuovo allestimento del regista Andrea ... napolitoday.it

Silvio Orlando porta in scena uno dei capolavori di PirandelloAl teatro Manzoni, nella stagione di prosa 2025/26 dei Teatri di Pistoia, curata da Saverio Barsanti, arriva sabato 28 febbraio (ore 21) e domenica 1 marzo (ore 16), uno dei capolavori di Pirandello, ... valdinievoleoggi.it

Paola Cortellesi, Silvio Orlando, Vanessa Scalera, Isabella Aragonese e tantissimi altri vip! E un premio intitolato anche a Damiano Russo l'attore barese scomparso 15 anni fa in un incidente stradale - facebook.com facebook

Silvio Orlando e Barbara Ronchi nella prima immagine ufficiale di Antartica - Quasi una fiaba, esordio alla regia di un lungometraggio di Lucia Calamaro che uscirà al cinema il 14 maggio con Vision Distribution e che verrà presentato in anteprima alla prossim x.com