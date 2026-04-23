Piombino nuovi roghi tra Bottagone e Cornia | sfida ai fuochi

Giovedì 23 aprile si è verificato un nuovo incendio tra Bottagone e il fiume Cornia a Piombino. Le fiamme hanno interessato un'area di terreno difficile da raggiungere, caratterizzata da vegetazione molto fitta. La natura impervia del terreno ha complicato le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto per contenere il rogo. Nessuna informazione è stata ancora resa nota su eventuali danni o cause dell'incendio.

? Cosa sapere Nuovo incendio tra Bottagone e fiume Cornia giovedì 23 aprile a Piombino.. Terreno impervio e vegetazione fitta ostacolano l'intervento dei Vigili del Fuoco.. Nuove fiamme divampano oggi, giovedì 23 aprile, nell’area tra l’Oasi di protezione faunistica del Bottagone e il fiume Cornia, costringendo i Vigili del Fuoco di Piombino a una lotta contro il tempo in un territorio estremamente impervio. Il rogo si è concentrato su una distesa di vegetazione fitta e sterpaglie, rendendo l’intervento dei soccorritori un incubo logistico. La morfologia del luogo, priva di strade adeguate per il passaggio dei mezzi pesanti, sta rallentando drasticamente le operazioni di contenimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, nuovi roghi tra Bottagone e Cornia: sfida ai fuochi Notizie correlate Terra dei fuochi: 2 milioni per nuovi agenti contro i roghiDue milioni di euro stanziati per assumere nuovi agenti dedicati al contrasto dei roghi tossici nella Terra dei fuochi. Terra fuochi: Auriemma (M5s), guardia alta su roghi e inquinamento falde La Commissione parlamentare sui rifiuti in missione in Campania: al centro l’inquinamento delle falde e i roghi sospetti nei siti di stoccaggio.