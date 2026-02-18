Malnate | Riqualificazione parchi con sport e riuso 12mila euro per ping pong e teqball accessibili a tutti

A Malnate, un finanziamento di 12mila euro permette di aggiungere tavoli da ping pong e teqball nei parchi comunali, per favorire l’accesso allo sport e il riuso degli spazi pubblici. La scelta nasce dall’esigenza di rendere i parchi più vivaci e frequentati, coinvolgendo cittadini di tutte le età in attività all’aperto. Nei quattro parchi coinvolti, i nuovi tavoli promettono di diventare punti di ritrovo per giovani e famiglie, offrendo un’alternativa semplice e gratuita per trascorrere il tempo libero.

Malnate Rilancia i Parchi con Sport e Riuso: Tavoli da Ping Pong e Teqball per Tutti. Malnate, provincia di Varese – Quattro parchi comunali si preparano a una nuova stagione di svago e attività fisica grazie a un’iniziativa promossa dal Centro del Riuso e sostenuta dall’amministrazione locale. L’intervento, che prevede l’installazione di tavoli da ping pong e teqball, rappresenta un investimento di oltre 12.000 euro per valorizzare gli spazi verdi e incentivare uno stile di vita attivo tra i cittadini. Un’Idea dal Territorio: Il Centro del Riuso Investe nella Comunità. L’idea di arricchire i parchi malnatesi con nuove attrezzature sportive nasce dall’impegno del Centro del Riuso, un’organizzazione che da anni si distingue per la promozione di pratiche sostenibili e la valorizzazione delle risorse locali.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Amore in pendant per Kylie Jenner e Timothée Chalamet (con racchetta da ping pong) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Riqualificazione dei parchi. Giochi e arredi nelle frazioniProsegue la riqualificazione dei parchi pubblici di Montevarchi e delle sue frazioni. Duplice l’obiettivo del progetto: restituire il decoro agli spazi verdi, da rendere sempre più luoghi attrattivi ... lanazione.it Montevarchi, 100mila euro per la riqualificazione dei parchi cittadini con nuovi giochi e arredi urbaniAppena conclusa la realizzazione del nuovo parco giochi di Rendola per un importo complessivo di 90.000 euro- spiega il Sindaco – proseguiamo con un progetto che riguarderà anche le altre aree ... lanazione.it Comunità, accoglienza ed educazione: temi centrali nell’incontro con don Alessandro Sacchi a Malnate. facebook