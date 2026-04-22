Il governo smetta di usare il nome di Enrico per il Piano Mattei | gli eredi del fondatore Eni diffidano palazzo Chigi

Gli eredi del fondatore di Eni hanno diffidato il governo, chiedendo di evitare di usare il nome di Enrico Mattei per il piano dedicato alla strategia energetica e alla cooperazione con i Paesi africani. La richiesta arriva dopo che il governo ha denominato il progetto “Piano Mattei”, suscitando proteste da parte della famiglia di Mattei, che considera inappropriato l’utilizzo del nome del loro antenato. La questione è diventata oggetto di attenzione pubblica e mediatica.

Il governo dovrebbe smetterla di chiamare con l’appellativo di “Piano Mattei” il suo programma per la strategia energetica e la collaborazione con i Paesi africani. Lo ha chiesto formalmente Pietro Mattei, il nipote dello storico fondatore dell’Eni, con una mail pec inviata il 27 marzo scorso all’indirizzo della presidenza del consiglio dei ministri. La missiva digitale “ diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto Piano Mattei”, come riportato dal quotidiano La Stampa, che pubblica ampi stralci. Enrico morì nel 1962 in un tragico incidente aereo ancora avvolto nel mistero. Era sposato ma senza figli, solo nipoti tra gli eredi incluso Pietro, 8 anni al momento del decesso dello zio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il governo smetta di usare il nome di Enrico per il Piano Mattei”: gli eredi del fondatore Eni diffidano palazzo Chigi Notizie correlate Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni: «Via il nostro nome dal suo piano»Una pec con oggetto «Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei”». Leggi anche: “È morta a Palazzo Chigi”. Dramma nel palazzo del governo Una raccolta di contenuti Si parla di: Il governo alla prova di fine legislatura. L'erede di Mattei diffida Meloni: Tolga il nome di mio zio dal Piano in AfricaPietro Mattei, nipote del fondatore dell'Eni, si scaglia contro l'uso propagandistico del nome della sua famiglia da parte della premier: Il governo è subordinato agli interessi degli Stati Uniti, ... ilfoglio.it Gli eredi di Mattei diffidano il governo : Non usi il suo cognome per il PianoTrovo veramente inaccettabili le politiche del governo dice uno dei nipoti del fondatore dell'Eni che in sede civile reclama dall'azienda di Stato anche dei beni appartenuti allo zio: oggetti, let ... rainews.it