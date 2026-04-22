Piano Mattei gli eredi del fondatore Eni diffidano il governo | Via il suo nome pronto ricorso civile e penale
Una diffida dell'erede di Enrico Mattei contro Palazzo Chigi contesta l'uso del nome nel "Piano Mattei", accusato di tradire la visione originaria del fondatore dell'Eni. Se la richiesta non verrà accolta, è pronta un'azione legale civile e penale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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