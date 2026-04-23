Piccola Odissea | il monologo di Andrea Pennacchi

"Piccola Odissea", di e con Andrea Pennacchi, è stasera al De Andrè di Casalgrande alle 21. Lo spettacolo doveva andare in scena lo scorso 5 febbraio, slittato poi per un problema dell’artista. A sostenere il monologo, le musiche di Giorgio Gobbo con consulenza di Carlo Carcano, eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo (chitarra), Gianluca Segato (lap steel guitar) e Annamaria Moro (violoncello). "Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto: quand’ero alle medie, mio padre gestiva lo stand libri alla festa dell’Unità del mio quartiere, mentre mia mamma regnava incontrastata sulle fumanti cucine. La pioggia aveva danneggiato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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