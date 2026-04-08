Durante la Festa dell’Unità di quartiere, Andrea Pennacchi ha ricevuto in dono una vecchia edizione dell’Odissea, ormai danneggiata. Bastarono poche pagine di quel libro, che apparteneva al padre, per catturare immediatamente l’attenzione di Pennacchi. Fin dai tempi della scuola media, l’opera ha acceso la sua immaginazione, diventando un ricordo che ha segnato la sua formazione.

Sono bastate poche pagine di una vecchia edizione danneggiata dell’Odissea - dono inaspettato del padre allo stand libri della Festa dell’Unità di quartiere – per incendiare l’immaginazione di Andrea Pennacchi fin dai tempi della scuola media. Questa scintilla d’infanzia ha dato origine a “ Una piccola odissea “ lo spettacolo di e con Andrea Pennacchi, in scena giovedì 9 alle 21, al teatro Manzoni, per il ciclo di teatro d’avanguardia “Altri percorsi“. Musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato, Annamaria Moro produzione Galapagos e Teatro Boxer. “Una piccola Odissea“ prende vita come atto d’amore per l’arte del racconto. Pennacchi costruisce una versione teatrale a più voci, che restituisce la coralità dell’epica omerica, valorizzando la componente femminile e il lungo, autentico ritorno a Itaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Odissea personale di Antonio Pennacchi

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