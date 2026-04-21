Piccola Odissea Un epico viaggio con Pennacchi

Andrea Pennacchi, attore conosciuto per le sue partecipazioni a cinema e televisione, vincitore del Nastro d’Argento nel 2023, sarà l’ultimo interprete della dodicesima stagione di prosa “Sipario blu” al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio. La sua presenza chiude un ciclo di spettacoli che ha attirato pubblico e appassionati di teatro nella cittadina toscana. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane, con un appuntamento che promette di coinvolgere gli spettatori.

FUCECCHIO Sarà Andrea Pennacchi, già noto al grande pubblico per le sue interpretazioni al cinema e in tv, vincitore del premio Nastro d’Argento 2023, a chiudere la dodicesima stagione di prosa “ Sipario blu “ del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio. Domani alle 21.30 sul palcoscenico Pennacchi porterà in scena “ Una Piccola Odissea “, accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro. L’attore condurrà gli spettatori con passione e ironia in un viaggio personale e teatrale nel mondo dell’Odissea. “Una Piccola Odissea“ è un racconto orale a più voci, autentica celebrazione del narrare come atto di condivisione e resistenza culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piccola Odissea. Un epico viaggio con Pennacchi Notizie correlate L’Odissea personale di Antonio PennacchiSono bastate poche pagine di una vecchia edizione danneggiata dell’Odissea - dono inaspettato del padre allo stand libri della Festa dell’Unità di... Ferrara, viaggio epico tra le colonne sonore di Hans ZimmerL’orchestra sinfonica Lords of the Sound porterà sul palco del Teatro Nuovo di Ferrara, martedì 28 alle ore 21, un tributo musicale dedicato al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Piccola Odissea. Un epico viaggio con Pennacchi; ’Una piccola odissea’ in scena al teatro. Andrea Camilleri. Piccola Odissea. Un epico viaggio con PennacchiFUCECCHIO Sarà Andrea Pennacchi, già noto al grande pubblico per le sue interpretazioni al cinema e in tv, vincitore del premio Nastro d’Argento 2023, a chiudere la dodicesima stagione di prosa Sipa ... lanazione.it Al Teatro Pacini in scena Andrea Pennacchi con 'Una piccola Odissea'Mercoledì 22 aprile alle ore 21:30 Andrea Pennacchi calca il palcoscenico con UNA PICCOLA ODISSEA, accompagnato dalle musiche dal vivo Giorgio Gobbo, ... gonews.it Una piccola odissea. Andrea Pennacchi sul palcoscenico del Nuovo Cinema Teatro Pacini Fucecchio - facebook.com facebook Una piccola odissea. Andrea Pennacchi sul palcoscenico del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio x.com