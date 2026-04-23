Picchiava e minacciava la nonna per avere soldi per la droga | arrestato

Un giovane di 26 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver maltrattato e minacciato la nonna di 80 anni. Secondo le indagini, l'uomo le avrebbe inflitto violenze fisiche e verbali, pretendendo denaro per l'acquisto di droga. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo le segnalazioni della vittima, che ha riferito di aver subito richieste continue di denaro e comportamenti aggressivi.

Botte, minacce e richieste continue di denaro per comprarsi la droga. Un 26enne di Palma di Montechiaro è finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti ed estorsione nei confronti della nonna ottantenne.L'anziana, esasperata dalle violenze e dalle continue richieste di soldi, ha trovato il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Minacciava e picchiava la madre": assolto per vizio totale di menteIl tribunale di Agrigento ha assolto un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della madre convivente, dichiarandolo non... Leggi anche: Omicidio a Rogoredo, un testimone: “Cinturrino aveva detto di dire a Zack che voleva ammazzarlo. Se non davi soldi o droga ti picchiava” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Notte di violenza nel Salento: minaccia e picchia la compagna e poi aggredisce i carabinieri, tre arresti; Bozza automatica; Schio, picchia e minaccia la compagna con una lama: 38enne arrestato; Picchia la compagna e la minaccia con una lama da 20 centimetri: 38enne romeno arrestato. Maltratta e picchia la compagna durante la gravidanza. Chiesto rinvio a giudizioMesi di angoscia, di violenze fisiche e psicologiche per una donna riminese di 38 anni che ha subito maltrattamenti di ogni tipo dal compagno durante la gravidanza. L'uomo, un 50enne romano, la picchi ... msn.com Picchia e violenta la compagna: agente della penitenziaria rischia il processoUn agente di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Rimini è finito al centro di un’inchiesta che potrebbe portarlo a processo. Il pubblico ministero ... chiamamicitta.it Una ferita che ancora oggi brucia nonostante la morte del padre nel 2021 a 56 anni. Lorenzo Fragola ricorda quant'è stato difficile il rapporto con suo padre, quando si doveva chiudere in camera a chiave o quando suo padre lo picchiava con la cintura chiude - facebook.com facebook