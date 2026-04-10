Omicidio a Rogoredo un testimone | Cinturrino aveva detto di dire a Zack che voleva ammazzarlo Se non davi soldi o droga ti picchiava

Un testimone ha raccontato che Carmelo Cinturrino aveva detto a una persona di dire a un altro che voleva ucciderlo. Secondo la testimonianza, Cinturrino aveva l’abitudine di picchiare e, in alcuni casi, di colpire con un martello chi non pagava denaro o droga. La vicenda si è svolta nel quartiere di Rogoredo, dove sono in corso le indagini sull’omicidio avvenuto di recente.

Carmelo Cinturrino “picchiava e se non davi i soldi ti dava le martellate. Se non davi soldi e droga ti picchiava”. Così un 39enne italiano, senza fissa dimora, prima di entrare nell’udienza davanti al gip di Milano Domenico Santoro per l’incidente probatorio, ha raccontato ai cronisti la sua testimonianza sul caso dell’ assistente capo del Commissariato Mecenate accusato dell’ omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri, detto Zack, avvenuto il 26 gennaio scorso nel bosco di Rogoredo. Cinturrino è indagato anche per un’altra trentina di capi di imputazione, tra cui estorsioni, spaccio, arresti illegali, alcuni contestati anche ad altri sei poliziotti indagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Rogoredo, un testimone: “Cinturrino aveva detto di dire a Zack che voleva ammazzarlo. Se non davi soldi o droga ti picchiava” Sparatoria Rogoredo, un testimone: "Cinturrino ti dava le martellate se non gli davi soldi o droga"Carmelo Cinturrino “picchiava, se non gli davi i soldi ti dava le martellate, se gli davi i soldi ti lasciava stare”. Omicidio Rogoredo, al via incidente probatorio per carabiniere Cinturrino, testimone: "Diceva che voleva ammazzare Zack"Il 41enne è accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, detto Zack, e di altri 40 capi d’imputazione. Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Caso Cinturrino, verifiche anche sulla polizia locale dopo le dichiarazioni di pusher e tossicodipendenti; Omicidio a Rogoredo: spunta il presunto giro di droga dell’agente Cinturrino; Omicidio a Rogoredo, gli avvocati dei poliziotti frenano: Troppo poco tempo per studiare gli atti. Sparatoria a Rogoredo, un testimone: «Cinturrino ti dava le martellate se non gli davi soldi o droga» VIDEOCarmelo Cinturrino «picchiava, se non gli davi i soldi ti dava le martellate, se gli davi i soldi ti lasciava stare». Così uno dei testimoni che oggi vengono ascoltati dal ... ilgazzettino.it Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: Diceva che voleva ammazzare MansoruiUn 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che voleva ammazzare Zack ... fanpage.it Oggi al via l'incidente probatorio per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne colpito alla testa dal poliziotto il 26 gennaio scorso #ANSA - facebook.com facebook I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Ora il fascicolo aperto dalla Procura passa da lesioni gravissime a omicidio colposo. Gli inquirenti stanno facendo verifiche sullo stato della manutenzione dell’impianto e dei sistemi di sicurezza del x.com