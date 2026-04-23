Un uomo di 85 anni è stato picchiato fuori da una mensa e ha subito gravi ferite, perdendo la milza. Dopo l'aggressione, è tornato a casa, ma le sue condizioni sono state gravi. Ha raccontato di aver rischiato di morire a causa delle ferite riportate. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri e l'uomo ha trascorso il suo compleanno, il Natale e la Pasqua in ospedale.

Empoli, 23 aprile 2026 – Ha ’festeggiato’ il suo 85esimo compleanno in ospedale, dove ha trascorso anche il giorno di Natale e quello di Pasqua. Dopo un delicato intervento chirurgico e cinque mesi di ricovero, Antonio Turrisi, il volontario vittima della brutale aggressione da parte di un senzatetto (arrestato con l’accusa di tentato omicidio, ndr) all’uscita della mensa popolare Emmaus di via XI Febbraio, è tornato a casa. Non riesce ancora a muoversi autonomamente: si aiuta con un deambulatore. Di quel terribile pestaggio, avvenuto lo scorso 14 novembre, non ricorda praticamente nulla. Oggi, sa solo che è vivo per miracolo. Finalmente dopo cinque mesi ha lasciato l’ospedale, come sta? “Sto meglio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchiato fuori dalla mensa, Antonio è tornato a casa: “Ho rischiato di morire e non ho più la milza”

Notizie correlate

Leggi anche: “Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Ho avuto un’emorragia, durante l’operazione é andata via la luce ma mio marito Marco mi ha salvato”: il racconto di Veronica Maya

Veronica Maya, l’aborto e l’intervento del marito: “Ho rischiato di morire”C’è un momento preciso in cui una storia d’amore smette di essere solo un batticuore, trasformandosi in un legame indissolubile, e...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Picchiato fuori dalla mensa, Antonio è tornato a casa: Ho rischiato di morire e non ho più la milza; Quattordicenne picchiata in strada: Una donna le ha stretto i polsi e tirato ginocchiate. La conosciamo bene e abbiamo paura.

Picchiato fuori dalla mensa, Antonio è tornato a casa: Ho rischiato di morire e non ho più la milzaEmpoli, 23 aprile 2026 – Ha ’festeggiato’ il suo 85esimo compleanno in ospedale, dove ha trascorso anche il giorno di Natale e quello di Pasqua. Dopo un delicato intervento chirurgico e cinque mesi di ... lanazione.it