Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile Ho avuto un’emorragia durante l’operazione é andata via la luce ma mio marito Marco mi ha salvato | il racconto di Veronica Maya

Veronica Maya racconta di aver rischiato la vita in Brasile durante un aborto. Durante l’intervento, ha avuto un’emorragia e la luce si è spenta. Per fortuna, suo marito Marco è intervenuto in tempo e l’ha salvata. La showgirl svela i momenti difficili di quella esperienza, che racconterà domani in tv.

“Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile”. È la rivelazione di Veronica Maya, ospite nella puntata di “ Storie al bivio ” in onda domani, 31 gennaio, su Rai 2. Nel salotto di Monica Setta, la conduttrice ha raccontato un episodio accaduto durante una vacanza in Brasile insieme al marito Marco Moraci, anche lui ospite in studio. Veronica ha spiegato: “Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l’idillio. Ero incinta da pochissimo, ebbi una emorragia in un piccolo villaggio brasiliano. Marco operò insieme al ginecologo e mi salvai”. La showgirl ha aggiunto: “Durante l’operazione andò anche via la luce ma Marco riuscì a portare a termine l’intervento insieme al ginecologo brasiliano”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

