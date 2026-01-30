Veronica Maya l’aborto e l’intervento del marito | Ho rischiato di morire

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto. La conduttrice ha spiegato che in quei momenti il supporto del marito, Marco Moraci, è stato fondamentale. “Ho rischiato di morire”, ha detto, descrivendo la paura e il dolore che ha affrontato. La sua esperienza ha aperto uno spiraglio sulla difficile scelta dell’interruzione di gravidanza, spesso nascosta dietro le quinte dello spettacolo.

C’è un momento preciso in cui una storia d’amore smette di essere solo un batticuore, trasformandosi in un legame indissolubile, e per Veronica Maya e Marco Moraci quel momento è coinciso con un grande dolore. Ospite di Monica Setta a Storie al Bivio, nella puntata in onda sabato 31 gennaio su Rai 2, la conduttrice ha ripercorso il drammatico episodio che ha segnato la sua vita e quella del marito: un aborto spontaneo avvenuto in condizioni estreme, nel corso di una vacanza in Brasile, che l’ha portata a un passo dalla morte. Il dramma in Brasile col marito Marco Moraci. Tutto è accaduto durante un Capodanno. 🔗 Leggi su Dilei.it

